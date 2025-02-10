Владивосток, 10 февраля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Пятерым пострадавшим в ДТП с участием автобуса и лесовоза в Приморской крае потребовалась госпитализация. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевой минздрав.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что всего пострадало 15 человек, пятерых пострадавших госпитализировали, включая водителя автобуса, который находится в крайне тяжёлом состоянии. Остальных пострадавших, включая ребёнка 2022 года рождения, отправили на амбулаторное лечение.

В краевой прокуратуре уточнили, что ДТП произошло в 9:00 (2:00 мск) на 6-м километре автодороги Уборка — Самарка — Ариадное. Предварительно, у лесовоза во время поворота занесло прицеп, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Организована проверка.

Как передавало ИА Регнум, в связи с аварией движение автомобилей по обеим полосам дороги было ограничено.

9 февраля шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Москве.

В этот же день водитель сбил пешеходов в Екатеринбурге, один из пострадавших погиб. Ранения получили три человека, в том числе один ребёнок. По предварительным данным, водитель Volkswagen ехал с небезопасной скоростью по трассе и допустил касание с автомобилями Lexus и Toyota, которые двигались впереди. После этого он выехал на правую полосу, столкнулся там со стоящим Nissan и сбил четверых пешеходов.