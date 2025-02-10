Москва, 10 февраля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), в противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России. Об этом напомнил 10 февраля российский постпред при ООН Василий Небензя.

Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture-alliance/ТАСС

Как отметил дипломат, на фоне общей усталости от украинского конфликта циркулируют различные слухи, в том числе и касающиеся миротворческих сил.

«Надо чётко понимать: никакие «миротворцы» не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты, отправленные в зону боевых действий, будут с точки зрения международного права обычными комбатантами и легитимной военной целью для наших вооруженных сил», — подчеркнул Небензя в беседе с «РИА Новости».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, дискуссии о миротворческой миссии на Украине в настоящее время неуместны и преждевременны. Канцлер добавил, что решение о миротворцах нельзя принимать без самой Украины.

Германия, Британия и ряд стран Евросоюза не могут прийти к единому мнению о том, нужно ли отправлять своих миротворцев на Украину. Часть лидеров выражает несогласие с идеей отправки «миротворческой» миссии после урегулирования конфликта. По мнению некоторых западных политиков, отправка сил на Украину может оказаться невозможной, если она не получит поддержку США или не будет одобрена Россией в ходе предполагаемых переговоров по урегулированию.

22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.