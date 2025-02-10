В Telegram-каналах расходится видеокадры того, как российский морпех осуществил практически вертикальный пуск зенитной ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», уничтожив дорогостоящий украинский беспилотник Jupiter Hunter-1. Несмотря на зимнее время, экипировка бойца впечатляет своей лаконичностью: стрелявший был в майке, спортивных штанах и тапках. Telegram-канал «ZOV Камчатка» 8 февраля поясняет, что речь идёт о военнослужащем 40-й бригады, отдыхавшем после боевой смены: услышав звук пролетающего БПЛА, он выбежал в чём был, прицелился и выстрелил, так как в данном случае каждая секунда дорога. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1082-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЗРК

Где именно было снято видео с морским пехотинцем, уничтожающим украинский дон-разведчик, информации пока нет. Вместе с тем известно, что Jupiter Hunter 1 позиционируется разработчиками как бесшумный дрон с возможностью противостоять средствам радиоэлектронной борьбы. Стоимость такого аппарата составляет более 50 тысяч долларов.

Вражеский дрон Jupiter Hunter-1, сбитый морпехом 40-й бригады, отдыхавшим после боевой смены, кадр из Telegram-канала «ZOV Камчатка».

А ПЗРК «Верба» предназначен для поражения самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет на встречных и догонных курсах в условиях мощных организованных оптических помех при визуальной видимости цели. Это уникальный ракетный комплекс с реализацией принципа «выстрелил-забыл», отмечают в Рособоронэкспорте.

Морской пехотинец, сбивающий украинский дрон Jupiter Hunter-1 в майке и тапках, видеокадр из Telegram-канала «ZOV Камчатка».

Тем временем начальник расчёта зенитного ракетного комплекса «Тор» Забайкальского общевойскового объединения с позывным Зевс отмечает, что задачи по прикрытию людей и техники являются привычной, будничной работой.

Зевс правит «Тором», видеокадр Минобороны.

Минобороны 10 февраля опубликовало видеоролик, в котором боец рассказал об отражении массового налёта вражеских дронов-камикадзе Switchblade самолётного типа. Решительность, быстрая реакция и отличная подготовка позволили расчёту выйти из ситуации победителями, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.