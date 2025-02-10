Москва, 10 февраля, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за ночь подавили 15 украинских беспилотников над шестью регионами РФ. Об этом утром 10 февраля проинформировали в Министерстве обороны России.

РИА Новости

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что семь беспилотников были сбиты над Краснодарским краем, ещё три БПЛА — над территорией Брянской области, два — над Ростовской областью и по одному — над Крымом и Белгородской и Курской областями.

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на жилой комплекс в Краснодаре, повредив техническую надстройку на 19-м этаже. Территорию вокруг ЖК оцепили и провели поквартирный обход для получения информации о возможных повреждениях жилых помещений. Кондратьев поручил при необходимости оказать жильцам ЖК помощь.

Кроме того, в ночь на 10 февраля в посёлке Афипский в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника повредили частный дом. В результате падения обломков никто не пострадал.

В ночь на 10 февраля над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет.

Атаку украинских БПЛА также отразили в Миллеровском районе Ростовской области. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.