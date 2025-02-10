Хельсинки, 10 февраля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу нужно признать своё поражение в украинском конфликте ради заключения мирного соглашения. Об этом 9 февраля написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Заключение мира почти всегда требует признания поражения. Теперь это ждёт Вас. При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине», — так обратился к Трампу профессор.

Малинен указал, что на сегодняшний день остался только один вопрос, он состоит в том, как далеко готов зайти американский лидер и какой след разрушений оставит за собой прежде, чем поймёт, что поражение неизбежно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом разгромить Вооружённые силы Украины (ВСУ) и добиться их капитуляции, если президент США Трамп не выполнит обещания уладить украинский конфликт.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп намерен добиться заключения мира путём переговоров. Однако он допустил, что диалог будет напряжённым. Госсекретарь также предположил, что всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради его урегулирования.

20 января Путин напомнил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. В июне 2024 года президент обозначил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Помимо этого, Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.