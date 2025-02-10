Москва, 10 февраля, 2025, 06:46 — ИА Регнум. Заключение мирного соглашения возможно только с законной властью Украины, а нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского осложнит переговорный процесс и фиксацию его итогов. Такое заявление сделал 10 февраля российский постпред при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия», — подчеркнул дипломат в беседе с «РИА Новости».

Небензя указал, что Россия неоднократно выражала готовность к диалогу «со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях». Дипломат напомнил, что Зеленский своим указом запретил вести любые переговоры с Россией, при этом его полномочия как президента Украины истекли в мае 2024 года и не могут быть продлены согласно украинской конституции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.