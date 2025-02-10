Москва, 10 февраля, 2025, 06:40 — ИА Регнум. С 1 марта российским регионам запретят разбивать плату за отопление на весь год. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от «Единой России» Александр Якубовский.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир с 1 марта 2025 года будет введён запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платёж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — приводит «РИА Новости» слова Якубовского.

Парламентарий пояснил, что оплачивать отопление теперь необходимо только в те месяцы, когда оно подаётся в жильё. Депутат отметил, что у тех регионов, которые уже перешли на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, данная форма сохранится, однако дальнейшие изменения будут ограничены постановлением российского правительства.

При этом, отметил Якубовский, при данной форме счета за отопление в осенне-зимний период будут значительно выше, нежели при равномерной схеме оплаты.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля 2025 года услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 12%. При этом в каких-то регионах тарифы не изменятся. Произойдёт пересмотр цен, включая плату за газ, электричество, водоснабжение и отопление.

Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.

С 25 декабря 2024 года для оформления субсидий на оплату ЖКХ с помощью «Госуслуг» потребуется электронная подпись.