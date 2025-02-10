Миллеровский район, Ростовская область, 10 февраля, 2025, 06:05 — ИА Регнум. В Миллеровском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России отразили атаку украинских беспилотников. Об этом утром 10 февраля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Этой ночью враг предпринял попытку атаковать с воздуха Миллеровский район. Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки БПЛА нет, добавил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на жилой комплекс в Краснодаре, повредив техническую надстройку на 19-м этаже. Он добавил, что в данный момент на месте падения обломков работают оперативные службы и правоохранители. Территория вокруг ЖК оцеплена. В настоящее время проводится поквартирный обход для получения информации о возможном повреждении жилых помещений. Кондратьев поручил при необходимости оказать жильцам ЖК помощь.

Кроме того, в ночь на 10 февраля в посёлке Афипский в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника повредили частный дом. В результате падения обломков никто не пострадал.

В ночь на 10 февраля над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет.