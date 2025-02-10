Нягань, Югра, 10 февраля, 2025, 05:50 — ИА Регнум. В Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) загорелся деревянный многоквартирный дом на площади 700 кв. м. Об этом утром 10 февраля сообщили в МЧС России.

МЧС России

«Деревянный многоквартирный дом загорелся в Нягани (ХМАО) на 700 «квадратах», открытое горение уже ликвидировано», — сказано в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

К настоящему времени сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К ликвидации возгорания были привлечены 32 специалиста МЧС и девять единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул в Николаевских банях в Химках. Отмечалось, что из здания были эвакуированы около 10 человек. Огонь распространился на площади 100 кв. м. На месте работали 28 специалистов и семь единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщалось.

8 февраля крупный пожар произошёл в здании бывшего Электрозавода в Москве. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, ещё 120 были эвакуированы. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности, позднее возгорание полностью ликвидировали.

За медицинской помощью обратились 16 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).