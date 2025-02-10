Невельск, Сахалинская область, 10 февраля, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Возле севшего на мель китайского сухогруза An Yang 2 в Сахалинской области начали возводить боновые заграждения. Об этом утром 10 февраля сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

«В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов», — написал глава области в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеокадрами с места установки заграждений.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Мониторинг обстановки ведётся круглосуточно, отметил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, по информации Лимаренко, судно встало на мель в Татарском проливе возле порта Невельск. Оно прошлой ночью стояло на погрузке угля, но потом его выбросило к берегу в ходе шторма. Глава региона провёл заседание оперативного штаба, где выслушал доклады о ситуации.

Вместе с этим Лимаренко выразил опасения, что владелец балкера может бросить судно на побережье. Он напомнил, что три года назад руководству Сахалинской области пришлось организовать утилизацию другого китайского сухогруза Xing Yuan, который шёл под флагом Сьерра-Леоне и тоже сел на мель возле Холмского порта. Китайские владельцы не пытались участвовать в решении проблемы и не обращались к российской стороне. По словам главы региона, владелец может бросить An Yang 2, поскольку балкер получил существенное повреждение, которое почти невозможно отремонтировать в настоящее время.

В Невельском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На борту сухогруза находятся 20 членов экипажа.

Исполняющий обязанности капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров уточнил, что An Yang 2 перевозил 1 тыс. тонн угля, также на его борту находится около 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного топлива.