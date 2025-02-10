Харьков, Украина, 10 февраля, 2025, 05:26 — ИА Регнум. Добыча газа полностью остановлена на месторождении в посёлке Водяное в Харьковской области из-за разрушения оборудования. Об этом 9 февраля сообщило украинское издание «Страна.ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что нефтегазовая компания не может производить добычу углеводородов на месторождении в связи с полной потерей оборудования и производственных мощностей. При этом работа всех месторождений поблизости заблокирована из-за аварии на общей взаимосвязанной системе газопроводов.

Месторождение в посёлке Водяное разрабатывалось в течение последних десяти лет, установка принадлежала украинской компании «Системоинженеринг».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 9 февраля на брифинге генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу украинского военно-промышленного комплекса.

Вечером 8 февраля в Харьковской области за пределами города Харькова прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.