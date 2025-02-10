Донецк, 10 февраля, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» за прошедшую неделю сорвала 156 террористических атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом утром 10 февраля сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по ДНР.

УФСБ России по ДНР

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 156 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) поразили украинский беспилотник мультироторного типа вблизи жилых кварталов в Кировском районе Донецка. Позже выяснилось, что дрон нёс два самодельных боеприпаса общей массой более 2 кг взрывчатых веществ.

Перехваченный беспилотник передали взрывотехникам УФСБ, которые уничтожили его.

«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — отметили в республиканском УФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 26 января пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на водонапорный узел в Донецке.

«Купол Донбасса» в течение недели с 13 по 19 января обезвредил 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Это позволило не допустить жертв среди мирных граждан и ущерба инфраструктуре.

Неделей ранее с помощью «Купола Донбасса» были ликвидированы 208 дронов ВСУ. Благодаря системе сорвали атаку на газовую магистраль возле школы.