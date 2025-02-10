Москва, 10 февраля, 2025, 05:05 — ИА Регнум. Условия прекращения конфликта на Украине, предложенные главой киевского режима Владимиром Зеленским, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, являются провокацией. Об этом 9 февраля сообщил депутат Госдумы от Крымского региона («Единая Россия»), член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед», — заявил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Депутат напомнил, что Зеленский уже нелегитимен, поэтому его позиция совершенно неважна, и назвал главу киевского режима «тираном, узурпатором и безумцем». По мнению Шеремета, Зеленский мог избежать вооружённого конфликта на Украине, но сделал всё возможное, чтобы бросить страну в жернова войны в угоду геополитическим интересам Запада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский 5 февраля признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Вместе с этим он назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают союзники Украины. Положение украинских войск на линии боевого соприкосновения «очень сложное», добавил Зеленский. При этом 21 января он заявлял, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться заключения мира путём переговоров. Однако он допустил, что диалог будет напряжённым. Госсекретарь также предположил, что всем сторонам конфликта придётся от чего-то отказаться ради его урегулирования.

Президент России Владимир Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.

20 января Путин напомнил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. В июне президент обозначил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.