Владивосток, 10 февраля, 2025, 04:59 — ИА Регнум. В Приморском крае в результате столкновения лесовоза и автобуса пострадали 14 человек. Об этом утром 10 февраля сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю

«Госавтоинспекция: автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В связи с аварией движение автомобилей по обеим полосам дороги было ограничено.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Москве.

В этот же день водитель сбил пешеходов в Екатеринбурге, один из пострадавших погиб. Ранения получили три человека, в том числе один ребёнок. По предварительным данным, водитель Volkswagen ехал с небезопасной скоростью по трассе и допустил касание с автомобилями Lexus и Toyota, которые двигались впереди. После этого он выехал на правую полосу, столкнулся там со стоящим Nissan и сбил четверых пешеходов.