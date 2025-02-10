Новый Орлеан, США, 10 февраля, 2025, 04:40 — ИА Регнум. США с понедельника, 10 февраля, устанавливают на импорт стали и алюминия пошлины в размере 25%. Об этом 9 февраля журналистам сообщил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в понедельник — 25% на каждую категорию», — сказано в сообщении пула Белого дома.

Кроме этого, во вторник Трамп собирается объявить о введении взаимных пошлин в отношении всех стран. Подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре Трамп также пригрозил, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Дополнительно он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран. Он пообещал путём введения таких мер не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

В начале февраля министерство коммерции КНР сообщило, что Китай обратится с исковым заявлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на введённые США пошлины. Кроме того, Пекин примет соответствующие контрмеры. Подчёркивалось, что односторонние действия США нарушают правила ВТО и не способствуют решению внутренних проблем, а также ухудшают торгово-экономические отношения между странами. Кроме того, Пекин призвал Вашингтон исправить ошибочные действия, подходить к решению проблем с учётом принципа равенства, взаимной выгоды и уважения, вести откровенный диалог и укреплять сотрудничество.