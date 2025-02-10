Ереван, 10 февраля, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на мероприятия в Москве, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 февраля сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Через несколько месяцев все россияне вместе с народами бывшего Советского Союза будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве», — рассказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Копыркин подчеркнул, что Россию и Армению объединяет и сплачивает уважение к памяти о подвиге народов бывших советских республик. Посол отметил важность праздника для Армении, народ которой внёс огромный вклад в общую победу.

По словам дипломата, на фоне растущих нападок на историческую правду и попыток пересмотра событий Великой Отечественной войны совместное празднование Дня Победы приобретает особое значение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин назвал позорным неприглашение России на памятные мероприятия к годовщине освобождения концлагеря в Освенциме. Путин отметил, что власти Польши могли пригласить не российских политиков, а других представителей РФ, чем отдали бы дань уважения освободителям концлагеря.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме прошли 27 января. В памятной церемонии приняли участие около 60 иностранных делегаций, на ней присутствовали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также глава киевского режима Владимир Зеленский. Представители России не получили приглашения на церемонию.

В еврейских религиозных кругах Польши осудили появление Зеленского на церемонии годовщины освобождения Освенцима от нацистов, отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Красная армия в 1945 году освободила концлагерь Освенцим, а также сокрушила зло, одержав победу над нацистской Германией, заявил Путин в приветствии к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря. Президент подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с попытками переписать правовой и моральный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам. Путин также выразил благодарность всем, кто остаётся привержен сохранению исторической правды и противостоянию неонацистскому реваншизму.