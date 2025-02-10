Краснодарский край, 10 февраля, 2025, 04:02 — ИА Регнум. В посёлке Афипский в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника повредили частный дом. Об этом сообщил ночью 10 февраля губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Ещё один беспилотник сбили в посёлке Афипский Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате падения обломков никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Кондратьев поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову оказать жителям помощь по восстановлению имущества.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на жилой комплекс в Краснодаре, повредив техническую надстройку на 19-м этаже. Он добавил, что в данный момент на месте падения обломков работают оперативные службы и правоохранители. Территория вокруг ЖК оцеплена. В настоящее время проводится поквартирный обход для получения информации о возможном повреждении жилых помещений. Кондратьев поручил при необходимости оказать жильцам ЖК помощь.

В ночь на 10 февраля над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет.