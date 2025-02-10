В ГД рассмотрят законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам
В Госдуме рассмотрят законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам
Москва, 10 февраля, 2025, 03:40 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Либерально-Демократической партии России внесут на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о перерасчёте страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст законопроекта.
Отмечается, что проект вносит изменения в закон «О страховых пенсиях».
В частности, в документе отмечается, что с 1 января 2015 года размер страховой пенсии увеличивается максимум на три балла за год при перерасчёте. При этом в случае обычного исчисления ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов. Законопроект предусматривает перерасчёт страховой пенсии по старости работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года, исходя из максимального значения ИПК (10 баллов вместо 3).
Кроме этого, изменения подразумевают одинаковый тариф страховых взносов как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющимися пенсионерами.
Авторы инициативы считают, что данный проект поможет восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров.
Как передавало ИА Регнум, 9 февраля заявил председатель органа Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий военным в приоритетном порядке.
Днём ранее в Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим до 93,59% от размера получаемого денежного довольствия. В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%, поэтому и уровень пенсий необходимо повысить на столько же.
7 февраля президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. В ходе доклада президенту председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что на 3 февраля 2025 года инфляция достигла 9,9% год к году, а её годовые темпы снижаются шестой месяц подряд.