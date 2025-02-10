Москва, 10 февраля, 2025, 03:40 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от Либерально-Демократической партии России внесут на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о перерасчёте страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст законопроекта.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная дума РФ

Отмечается, что проект вносит изменения в закон «О страховых пенсиях».

В частности, в документе отмечается, что с 1 января 2015 года размер страховой пенсии увеличивается максимум на три балла за год при перерасчёте. При этом в случае обычного исчисления ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов. Законопроект предусматривает перерасчёт страховой пенсии по старости работающим пенсионерам с 1 августа 2025 года, исходя из максимального значения ИПК (10 баллов вместо 3).

Кроме этого, изменения подразумевают одинаковый тариф страховых взносов как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющимися пенсионерами.

Авторы инициативы считают, что данный проект поможет восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля заявил председатель органа Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий военным в приоритетном порядке.

Днём ранее в Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим до 93,59% от размера получаемого денежного довольствия. В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%, поэтому и уровень пенсий необходимо повысить на столько же.

7 февраля президент РФ Владимир Путин назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. В ходе доклада президенту председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что на 3 февраля 2025 года инфляция достигла 9,9% год к году, а её годовые темпы снижаются шестой месяц подряд.