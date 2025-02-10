Краснодар, 10 февраля, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Обломки украинского беспилотника упали на жилой комплекс в Краснодаре, повредив техническую надстройку на 19-м этаже. Об этом ночью 10 февраля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на мэра города Евгения Наумова.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный». БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Он добавил, что в данный момент на месте падения обломков работают оперативные службы и правоохранители. Территория вокруг ЖК оцеплена. В настоящее время проводится поквартирный обход для получения информации о возможном повреждении жилых помещений.

Кондратьев поручил Наумову держать ситуацию на контроле и при необходимости оказать жильцам ЖК помощь.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 февраля над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет.

Средства противовоздушной обороны российской армии вечером 9 февраля сбили над Крымом и Чёрным морем три беспилотника ВСУ.

Помимо этого, 9 февраля средства ПВО сбили украинский дрон над рекой Волхов в Киришском районе Ленинградской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.