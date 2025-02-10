Вашингтон, 10 февраля, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Детали своих контактов с президентом России Владимиром Путиным отказался раскрыть американский лидер Дональд Трамп. Об этом 9 февраля сообщили журналисты пула Белого дома, сопровождающие Трампа в поездке в штат Луизиана на борту самолёта Air Force One.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — уточнили репортёры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что информация о переговорах российского и американского лидеров появилась в издании New York Post. Утверждалось, что стороны обсуждали вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. При этом издание не раскрыло ни дату телефонного разговора с президентом РФ, ни точную цитату Трампа. Сам президент США отказался отвечать на вопрос СМИ о том, сколько раз он связывался с Путиным.

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в разговоре с журналистами, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о контактах глав двух государств. Он отметил, что коммуникации между РФ и США ведутся по разным каналам и из-за их множественности он может чего-то не знать.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался дать какую-либо конкретику по поводу предполагаемого телефонного разговора между президентами РФ и США.