Москва, 10 февраля, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Правительство подготовило пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Российской Федерации

Отмечается, что пакет содержит десятки мер по защите россиян от мошенников.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительство провело анализ наиболее распространённых мошеннических схем и на основе этого разработало меры по противодействию.

Так, поправки предполагают введение запрета на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации для госслужащих, работников кредитных организаций, Центробанка, операторов связи, а также сотрудников других сфер. Вместо этого предлагается использование российских мессенджеров, в которых будет требоваться идентификация и аутентификация личности.

Помимо этого, поправки к законодательству предусматривают обязательную маркировку звонков от организаций, инициируемых с виртуальных автоматических телефонных станций (АТС). Вместе с этим абонентам разрешат отказаться от рассылок и рекламных сообщений, получаемых от операторов. В свою очередь государственным ведомствам, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью или вопросами, связанными с обеспечением безопасности, позволят получать сведения из информационных систем операторов связи.

Кроме того, поправки вводят запрет на ввоз, продажу, покупку и хранение абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, которые находятся под запретом или ограничениями в России или ЕАЭС. Изменения также предполагают ввод обязательной биометрической идентификации для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов. Вместе с этим гражданам разрешат устанавливать запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия через портал «Госуслуги».

Кредитные организации, операторы связи, маркетплейсы будут обязаны внедрить опцию по авторизации на сайте через биометрическую систему. При этом использование данного способа будет добровольным.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Путин поручил правительству страны совместно с ФСБ и МВД России разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. В частности, правительству и ведомствам предписано представить предложения, как повысить уровень идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос, нужно ли сделать так, чтобы на телефонах отображалась информация, что номер звонящего абонента принадлежит органам власти или организации.

Глава государства назначил ответственными за исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова. Поставленные задачи необходимо выполнить до 1 июля 2025 года. Поручения были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре.

19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал россиян сразу бросать трубку, если при звонке от незнакомца речь заходит о деньгах.

По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководителя компании «Крибрум» Игоря Ашманова, россияне не способны самостоятельно противостоять украинским мошенникам, в связи с чем необходима помощь государства. По словам общественника, государство должно полностью заблокировать звонки, поступающие с территории Украины. Помимо этого, необходимо запретить подмену номеров и ввести фиксированный список номеров государственных ведомств и кредитных организаций, считает Ашманов.