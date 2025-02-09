Вашингтон, 10 февраля, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону. Об этом 9 февраля сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, сопровождавшие американского лидера в поездке на борту Air Force One.

White House Дональд Трамп и Джастин Трюдо

«Канада — это нежизнеспособная страна, потому что они тратят недостаточно средств на оборону, полагая, что США всегда позаботятся о них», — указал президент США.

Трамп отметил, что США не устраивают текущие экономические взаимоотношения с Канадой, так как американская экономика теряет 200 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, подобные убытки Вашингтон несёт из-за торгового дисбаланса с Оттавой. По мнению Трампа, в качестве 51-го штата США Канада «была бы значительно лучше».

«Почему мы фактически субсидируем Канаду? Если бы они были частью нашей страны, это было бы справедливо», — заявил Трамп.

Президент США пояснил, что Соединённым Штатам потребуется переосмыслить экономические отношения с Канадой, если она сохранит независимость.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает угрозы американского президента Трампа присоединить страну к США реальными. Трюдо уточнил, что Трамп хочет получить доступ к критически важным минералам Канады.

2 декабря на встрече с Трюдо в резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что Канада «могла бы стать 51-м штатом США», если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков. Фраза вызвала у Трюдо нервный смех, он пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

С 1 февраля США ввели пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Трюдо пообещал ввести в ответ импортные пошлины на американские товары в размере 25% на общую сумму 155 млрд долларов. Через два дня он сообщил, что Вашингтон отложит введение пошлин, поскольку Оттава обязалась принять меры по предотвращению наркотрафика через канадско-американскую границу.

Глава Госдепа Марко Рубио 3 февраля заявил, что Вашингтон не ведёт переговоры с Оттавой по включению Канады в состав США в качестве 51-го штата.