Брянск, 10 февраля, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Над Брянской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три украинских беспилотника. Об этом в ночь на 10 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет. В настоящее время на месте уничтожения БПЛА работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны российской армии вечером 9 февраля сбили над Крымом и Чёрным морем три беспилотника ВСУ.

Помимо этого, 9 февраля средства ПВО сбили украинский дрон над рекой Волхов в Киришском районе Ленинградской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Российские силы ПВО в ночь с 8 на 9 февраля обезвредили 35 дронов ВСУ над территорией РФ. Больше всего дронов нейтрализовали над Курской областью — 18. Кроме того, по четыре БПЛА сбили над Орловской областью и территорией Краснодарского края, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Крымом, Брянской и Тульской областями.