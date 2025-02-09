Тель-Авив, Израиль, 10 февраля, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Будущее сектора Газа обсудит президент США Дональд Трамп на встречах с ключевыми руководителями стран региона. Об этом заявил 9 февраля президент Израиля Ицхак Герцог в интервью журналистам телеканала Fox News.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

По словам Герцога, американский лидер встретится с лидерами арабских стран: с королём Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Это партнёры, к которым нужно прислушиваться, с которыми нужно вести обсуждения. Мы должны учесть их пожелания и понять, как мы разработаем план, который будет устойчив в будущем», — добавил президент Израиля, комментируя планы Трампа в отношении будущего сектора Газа.

По мнению Герцога, Трамп разъяснил лично и через представителей, что о военном захвате Газы речь не идёт. Президент Израиля в связи с этим отметил важность того, чтобы «сменились владельцы Газы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп 4 февраля, инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он назвал территорию Газы небезопасным местом, где всё разрушено и «царит антисанитария». Американский лидер предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер пояснил, что США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Американский лидер выразил уверенность, что сектор Газа может стать «интернациональным», а сам анклав имеет потенциал стать «Ривьерой» Ближнего Востока.

Против инициативы Трампа выступили главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Также идею американского лидера осудили генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх и часть западных государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает заслуживающими внимания предложения США относительно сектора Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает за то, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно опираться на признание Израилем государства Палестина. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель.