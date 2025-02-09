Хельсинки, 10 февраля, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Руководство Финляндии проведёт расследование аварии на танкере Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Telegram/Александр ДроZденко

«Финские власти расследуют ситуацию. Финляндия усилила готовность к реагированию на разливы нефти», — написал Орпо в соцсети X (бывший Twitter).

В свою очередь издание Ilta Sanomat сообщило, что погранслужба направила самолёты разведки в район происшествия, не обнаружив следов разлива мазута.

Отмечается, что власти Финляндии намерены продолжить наблюдать за ситуацией.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля произошла авария на борту танкера Koala. По предварительным данным, взрыв в машинном отделении случился в ходе подготовки к работе главного двигателя. Росморречфлот заявил, что угрозы затопления судна нет.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что экипаж судна спасён, пострадавших нет. Он уточнил, что машинное отделение танкера повреждено и специалисты приступили к обследованию.

В свою очередь пресс-служба Росморречфлота сообщила о начале расследования аварии.