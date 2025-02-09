Москва, 10 февраля, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 10 февраля. Видеообращение главы внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте МИД.

МИД РФ/Кадр из видео

«Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник, объединяющий многие поколения дипломатов, посвятивших свою жизнь служению России. <…> Прежде всего, хотел бы выразить признательность всем, кто сегодня честно выполняет свой долг в Центральном аппарате на Смоленской площади, территориальных представительствах в российских регионах, наших многочисленных загранучреждениях. Благодарю вас за добросовестную службу, самоотдачу и неравнодушный подход к порученному делу», — отметил Лавров в видеообращении.

Министр добавил, что верность идеалам патриотизма всегда отличала российских дипломатов, которые во все времена, при любом общественно-политическом строе, при любых обстоятельствах твёрдо стояли на страже интересов страны.

Вместе с этим Лавров подчеркнул, что нынешний год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне и объявлен Годом защитника Отечества.

«С особой признательностью воздаём должное бессмертному подвигу сотрудников Народного комиссариата иностранных дел, которые в суровые военные годы встали на защиту Родины с оружием в руках», — отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, во многом благодаря решающей роли руководства и дипломатической службы СССР и её правопреемницы, России, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений до сих пор гарантировала глобальный мир и безопасность на планете на протяжении восьми десятилетий.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность — отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. <…> Мы будем и далее делать всё от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции», — добавил Лавров.

Помимо этого, отметил глава российского МИД, Россия продолжит наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнёрами и, прежде всего, с мировым большинством — государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки.

В заключении видеообращения Лавров пожелал всем дипломатам и ветеранам дипломатии доброго здоровья, благополучия, новых свершений на благо Отечества.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил важность работы российских дипломатов по поддержке соотечественников, русского языка и борьбы с фальсификацией истории для сплочения Русского мира.

Глава государства отметил, что в современных условиях на фоне развязанной против России войны и попыток Запада изолировать её и подорвать её безопасность перед МИД стоят непростые и ответственные задачи.

Российская дипломатия призвана продолжать вносить весомый вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития страны, в укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнёрами и в продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях, а также всячески способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного мира, подчеркнул президент.