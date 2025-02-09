Вашингтон, 10 февраля, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо, стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки администрация США. Об этом 9 февраля заявила министр внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм в интервью телеканалу CNN.

Paul Keller Гуантанамо

Как пояснила Ноэм, цель Белого дома — минимизировать сроки пребывания людей с выявленным криминальным прошлым в центрах содержания. Поэтому, по её словам, процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями, или даже месяцами. Также Ноэм отметила, что сроки депортации во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять высылаемых лиц.

«На базу уже прибыли несколько самолётов с мигрантами, среди которых — особо опасные преступники, задержанные на улицах США. Это убийцы, насильники, торговцы людьми и наркотиками. Во время моего визита на базу я видела, как прибыл самолёт с группой из 15 человек, большинство из которых — педофилы и наркоторговцы», — уточнила глава МВБ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что почти 11 тыс. мигрантов депортировали в Мексику американские власти за 18 дней нахождения Дональда Трампа в должности президента США. Как заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, страна приняла 8 425 мексиканцев и 2 539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после вступления Трампа в должность.

Во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 20 января во время инаугурационной речи глава государства также заявил, что введёт на южной границе режим чрезвычайного положения и направит туда войска.

22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.