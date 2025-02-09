Хартум, 10 февраля, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф посетит 10 февраля Россию с официальным визитом. Об этом 9 февраля сообщил официальный представитель правительства Судана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

«Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед Шариф завтра, в понедельник, прибудет с официальным трехдневным визитом в российскую столицу Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова«, — приводит «РИА Новости» сообщение представительства суданского правительства.

По информации посла Судана в Москве, Юсеф Шариф с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудят перспективы развития отношений двух стран в политической, экономической и культурной сферах.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре с рабочим визитом в Москву прибыл министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид. В Москве суданский министр встретился с главой Минэнерго России Сергеем Цивилёвым, а также с руководителями нескольких крупнейших нефтяных компаний РФ.

22 октября президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки.

10 ноября в приветственном обращении к участникам первой министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка Путин отметил, что РФ и африканские страны объединяет их стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, которому чужды любые формы дискриминации, диктата и санкций и который базируется на равенстве и верховенстве международного права.