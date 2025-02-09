Анкара, 9 февраля, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Турция не теряет надежды на возможность мирного урегулирования украинского конфликта и воспринимает позитивно сигналы от президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил 9 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

ИА Регнум

«Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина Трампа и господина Путина, они позитивные», — отметил Эрдоган.

Президент Турции выразил готовность содействовать в процессе урегулирования ситуации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля, газета New York Post написала, что американский лидер провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с тем издание не привело конкретную цитату Трампа, подтверждающую факт телефонных переговоров с главой России. Сам президент США не уточнил, когда именно состоялась такая беседа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение сказал, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о разговоре Путина и Трампа. Он подчеркнул, что коммуникации между странами ведутся по разным каналам. И из-за их множественности он может чего-то не знать.

9 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что для взаимодействия между Россией и США одного желания российской стороны не достаточно, потому что «для танго нужны двое».

Трамп с начала своей предвыборной кампании постоянно говорит о своем желании приступить к переговорам с Россией. 3 февраля он заявлял о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал.

При этом Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, подчеркивая, что Москва видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчёркивал, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.