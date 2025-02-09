Анкара, 9 февраля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Заявления администрации Соединённых Штатов о возможном переселении палестинцев из сектора Газа абсурдны и не заслуживают внимания и обсуждения. Такое заявление сделал 9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром.

Иван Шилов ИА Регнум

«С нашей точки зрения, предложения, внесённые на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — пояснил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что палестинцы не покинули Газу в течение 471 дня, несмотря на жестокости Израиля, и продолжат жить на своей земле. Эрдоган указал, что Палестина с Газой, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам.

«Никто не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины», — добавил президент Турции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Дональд Трамп 4 февраля, инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он назвал территорию Газы небезопасным местом, где всё разрушено и «царит антисанитария». Американский лидер предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер пояснил, что США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Американский лидер выразил уверенность, что сектор Газа может стать «интернациональным», а сам анклав имеет потенциал стать «Ривьерой» Ближнего Востока.

Против инициативы Трампа выступили главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Также идею американского лидера осудил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх. В письме, направленном в Госдеп США, они предложили вовлечь палестинцев в процесс восстановления Газы, разрушенной ударами израильской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает за то, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно опираться на признание Израилем государства Палестина. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель.