Анкара, 9 февраля, 2025, 23:34 — ИА Регнум. О готовности совершить официальный визит в Палестину в случае «приемлемых условий» рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан 9 февраля в интервью Palestine TV.

NECATI SAVAS/EPA/TASS

«Откровенно говоря, я хочу посетить Палестину, хочу посетить. Если сформируются приемлемые для этого условия, в моём визите нет проблем», — пояснил глава внешнеполитического ведомства Турции.

По словам Фидана, поддержка Турцией администрации Палестины продолжается непрерывно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, Катар и Турция выступили против решения президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа.

Министр иностранных дел Турции также заявил, что Анкара отвергла решение американского лидера об изгнании палестинцев из сектора Газа. По его словам, против инициативы Трампа «должен выступить каждый».

Ранее глава Белого дома заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как отметил Трамп, построить новое жильё для палестинцев вне сектора Газа проще, чем его восстанавливать внутри самого анклава, ведь речь идёт о более чем 1,5 млн человек.