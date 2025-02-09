Киев, 9 февраля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. На Украине с понедельника, 10 февраля, введут ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. Об этом 9 февраля проинформировала национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

РИА Новости

«Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — сказано в Telegram-канале компании.

Там пояснили, что ограничения вводят из-за повреждений в энергосистеме. Сокращение мощности будет действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 октября 2024 года заявил об уничтожении или повреждении 90% тепловой энергогенерации на контролируемой киевским режимом территории. По его словам, особенно уязвимы оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.

В сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции.

В апреле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что исходя из гуманитарных соображений зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.