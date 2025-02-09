Берлин, 9 февраля, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Собственных природных ресурсов не хватит Украине для восстановления после конфликта. Об этом 9 февраля пишет издание Responsible Statecraft в ответ на заявления канцлера Германии Олафа Шольца о возможном использовании Киевом своих полезных ископаемых для реконструкции страны.

Global Look Press/Shatokhina Natalia/news.ru

«Когда конфликт на Украине наконец закончится, маловероятно, что страна сможет использовать собственные природные ресурсы, чтобы встать на ноги», — поясняется в публикации.

Отмечается, в процессе спецоперации украинская экономика, «погрязла в огромных долгах» и её отстранили от основных международных рынков кредитования. При этом значительная часть месторождений полезных ископаемых находится на территориях, которые сегодня подконтрольны России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал эгоистичным требование президента США Дональда Трампа к Украине передать Вашингтону редкоземельные металлы в качестве платы за американскую помощь. По мнению Шольца, ресурсы понадобятся самой Украине для восстановления страны после окончания военного конфликта.

Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи.

Глава киевского режима Зеленский подтвердил, чтоУкраина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США Трампом по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

Как уточнил сотрудник германского Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер, на территории Украины есть некоторые запасы полезных ископаемых, но не в том количестве, чтобы стать сырьевой базой. Редкоземельных металлов, которые намерен разрабатывать президент США Трамп, на территории страны нет.