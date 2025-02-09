Вашингтон, 9 февраля, 2025, 22:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены возместить затраченные на помощь киевскому режиму средства за счёт природных ресурсов Украины. С таким заявлением выступил в эфире NBC помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Matt H. Wade

«Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи, предоставляемой Украине. Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счёт их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа», — заявил Уолтц.

По словам Уолтца, основополагающим принципом президента США Дональда Трампа является его желание завершить военный конфликт на Украине. Помощник американского лидера подчеркнул, что предоставлением гарантий Украине должны заниматься европейские страны, а не США.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией Трампа. Вместе с этим Зеленский сообщил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

В свою очередь Трамп до этого отмечал, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу Трампа предложением о покупке помощи США.