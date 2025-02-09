Донецк, 9 февраля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки 9 февраля обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) более 10 раз. В результате атак пострадала женщина, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Мирная горловчанка пострадала сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадала фармацевт аптеки — женщина 1984 г. р., ей оказана необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки украинских войск повреждения получили шесть жилых домов в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки, включая линию электропередачи, здания лицея и аптеки. Помимо этого, ВСУ атаковали нефункционирующее здание кафе в Пантелеймоновке.

«Со стороны ВФУ совершены более 10 вооружённых атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, и т. ч. кассетного типа, ударный БПЛА», — уточнил глава ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля украинские военные нанесли ракетный удар по Макеевке, использовав ракеты с фугасной боевой частью. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что атака произошла в разгар выходного дня.

После атаки управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщило, что в результате обстрела погибла девушка, еще 11 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Также были повреждены остекление и фасады двух многоквартирных домов, две торговые точки и 15 автомобилей. Через сутки скончалась ещё одна из пострадавших.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим, совершив нападение на мирных граждан, продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Дипломат подчеркнула, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по густонаселённому району города. Это стало очередным варварским преступлением против мирных жителей.