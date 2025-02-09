Кейптаун, 9 февраля, 2025, 22:01 — ИА Регнум. Южноафриканская политическая партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) 9 февраля послала к чёрту американского предпринимателя, главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска за то, что он призвал объявить преступником лидера EFF Джулиуса Малему.

CNP via ZUMA Press Wire/TASS

Партия отреагировала на то, что Маск обвинил Малему в расизме и призывах убивать белых людей. Бизнесмен также призвал объявить южноафриканского политика международным преступником.

«EFF пользуется случаем, чтобы послать Илона Маска и всех его союзников в США, Израиле и правых группах в Южной Африке, которые мобилизовали Маска, к чёрту», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Политсила также назвала Маска врагом ЮАР и захватчиком власти в США, который ведёт эту страну к краху. Партия призвала прогрессивные страны, в том числе Россию, Китай, Индию и все африканские государства, изолировать у себя все начинания Маска.

EFF также пообещала, что принадлежащая американскому бизнесмену спутниковая сеть Starlink никогда не будет работать в ЮАР, пока не начнёт соблюдать местное законодательство. Маску также напомнили, что ЮАР является его родиной.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не собирается участвовать во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20), которая пройдёт в ЮАР. Он назвал причиной такого решения антиамериканскую политику, которую якобы проводят власти африканской республики, в том числе политику разнообразия, равенства и инклюзивности.