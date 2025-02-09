Вашингтон, 9 февраля, 2025, 21:54 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nick Wass/AP/TASS

В первом периоде матча против «Юты» Овечкин отдал результативную передачу. Теперь на его счету 1591 очко — 879 голов и 712 передач.

По этому показателю он обошёл канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков — 717 голов и 873 результативных паса.

Лучшим бомбардиром НХЛ является канадский нападающий Уэйн Гретцки, который за свою карьеру набрал 2857 очков — 894 гола и 1963 передачи.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Встреча закончилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:3.

Этот гол стал для 39-летнего российского хоккеиста 879-м в 1464 матчах в НХЛ. Он позволил ему сократить до 15 шайб отставание от рекорда Гретцки, забившего 894 гола.

9 февраля фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что Овечкин является главным спортсменом России. По его словам, вся страна сейчас болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского, но и мирового хоккея.