Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Россия готова профессионально взаимодействовать с представителями США в ООН, однако у Москвы нет завышенных ожиданий от нового американского постпреда. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Небензя отметил, что у России нет каких-либо завышенных ожиданий в отношении нового руководства американской миссии в ООН. Он обратил внимание на то, что американские представители чаще всего «затачивают» свои публичные выступления под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку.

В качестве примера Небензя привёл председательство США в Совбезе ООН в декабре 2024 года — при уходящей администрации демократов. Он подчеркнул, что это председательство вошло в историю организации как одно из худших, а число процедурных нарушений зашкаливало.

Дипломат выразил надежду, что при новом руководстве делегация США будет демонстрировать уважение к практике работы Совбеза и в целом ООН.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп предложил Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН. Члены комитета американского сената по международным отношениям одобрили её кандидатуру, в скором времени ожидается голосование верхней палаты.

21 января Стефаник заявила, что в случае своего утверждения на должность будет бороться с наличием у России и Китая права вето в Совете Безопасности ООН. Кроме того, она назвала тревожным наличие в Совбезе членов ООН, которые не разделяют общих интересов Вашингтона, имея при этом право вето.