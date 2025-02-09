Ереван, 9 февраля, 2025, 22:07 — ИА Регнум. Россия полна решимости помочь Армении и Азербайджану нормализовать отношения, развивая достигнутые ранее договорённости. Об этом 9 февраля заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Полна решимости оказать всё необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие трёхсторонних договорённостей, достигнутых в 2020–2022 годах руководителями России, Армении и Азербайджана», — отметил он в ходе приёма по случаю Дня дипломатического работника РФ.

Копыркин добавил, что Москва, в частности, готова помочь Еревану и Баку разработать сбалансированный и взаимоприемлемый мирный договор, а также оказать помощь в делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций. Отношения РФ и Армении меняются, но их тесное стратегическое партнёрство соответствует коренным интересам двух стран и братских народов, подчеркнул посол.

Глава дипмиссии также отметил развитие двухсторонних экономических отношений. Россия традиционно является главным торговым и инвестиционным партнёром Армении. Также важной составляющей отношений между странами остаются культурно-гуманитарные связи.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре 2024 года заявил, что мирный договор между Ереваном и Баку согласовали на 80%. Он также отметил важность разблокировки всех экономических структур и путей в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе 2025 года подчеркнул, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану, но армянские власти должны обеспечить возможность беспрепятственного проезда через свою территорию из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 января заявила, что Россия последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.