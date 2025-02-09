Клуж-Напока, Румыния, 9 февраля, 2025, 21:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 32-я ракетка мира Анастасия Потапова стала победительницей турнира категории WTA-250 в румынской Клуж-Напоке.

Manish Swarup/AP/TASS

В финале она обыграла итальянку — занимающую 72-е место в рейтинге Лючию Бронцетти. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Потапова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Этот титул стал третьим в карьере 23-летней Потаповой и первым в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, 4 января российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир в австралийском Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон. Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:5.