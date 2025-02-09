Москва, 9 февраля, 2025, 20:49 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны российской армии вечером 9 февраля сбили над Крымом и Чёрным морем три беспилотника, запущенные Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два над акваторией Чёрного моря и один над территорией Республики Крым», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны уточнило, что вражеские дроны были сбиты в промежуток между 19:20 и 19:40.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 февраля средства ПВО сбили украинский дрон над рекой Волхов в Киришском районе Ленинградской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Российские силы ПВО ночь с 8 на 9 февраля обезвредили 35 дронов ВСУ над территорией РФ. Больше всего нейтрализовали над Курской областью — 18. Кроме того, по четыре БПЛА сбили над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Крымом, Брянской и Тульской областями.