Химки, Московская область, 9 февраля, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Пожар в банном комплексе в подмосковных Химках полностью ликвидирован. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе МЧС.

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«Пожар в Химках полностью ликвидирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее ведомство сообщало, что огонь распространился на площади 100 кв. м. На месте работали 28 специалистов и семь единиц техники.

Как ранее передавало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул в Николаевских банях в Химках. По информации Telegram-канала SHOT, были эвакуированы около 10 человек.