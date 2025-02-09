Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 февраля, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Проникновение обезьяны на одну из электроподстанций на Шри-Ланке привело к отключению электроэнергии по всей стране. Об этом 9 февраля сообщила газета The Economic Times.

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«Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе», — рассказал журналистам министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди.

В ряде районов через три часа восстановили электроснабжение. На полное устранение последствий аварии еще потребуется время. Министр не смог назвать примерный срок завершения восстановительных работ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Германии 100 тыс. жителей остались без электричества из-за куницы. Она повредила провода в трансформаторной подстанции. Отключились в том числе светофоры, регулировкой занимались патрульные.

В ходе Олимпийских игр в Париже куница трижды перегрызала оптоволоконный кабель, расположенный под рвом Венсенского замка. Из-за этого без электричества оставались фан-зоны. Полиция подозревала, что это диверсия, но установила настоящего виновника и прекратила дело.