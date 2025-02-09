Вашингтон, 9 февраля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.

Evan Vucci/AP/TASS

«Я поручу ему, может быть, в течение 24 часов, чтобы он проверил министерство образования. Он там найдёт то же самое. Потом я скажу: идём в армию, проверим военных. Мы найдём сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, американцы проголосовали за него, чтобы он разоблачил подобные схемы.

Он добавил, что Маск активно вовлечен в процесс и не преследует личной выгоды.

Как ранее передавало ИА Регнум, 9 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что бюджет Пентагона объёмом свыше 800 млрд долларов используется неэффективно, а его расходы чрезмерны.

8 февраля Маск заявил, что министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам. Он уточнил, что на вопрос о том, сколько процентов выплат из этой суммы является безоговорочным мошенничеством, в минфине единогласно ответили, что к таковым относится около 50%, или около $50 млрд в год.

Трамп 7 февраля заявил, что Маск проверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит сейчас в отношении Агентства по международному развитию (USAID).