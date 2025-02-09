* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 9 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Бизнесмен прокомментировал заявление директора национальной разведки США Рика Гренелла о том, что эти медиа-плаформы предвзято подают информацию и являются пережитком прошлого.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает», — написал Маск в соцсети X.

По словам главы DOGE, на этих ресурсах работают сумасшедшие радикальные левые, ведущие разговоры между собой. При этом на них тратят $1 млрд за счёт американских налогоплательщиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск пошутил над утверждением о «независимости» СМИ, получавших финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). Бизнесмен заявил, что смеялся в голос, когда это прочитал.

8 февраля Маск сообщил, что минфин США каждый год платит неизвестным лицам $100 млрд. При этом ведомство не указывает информацию, по которым их можно установить. Глава DOGE назвал это безумием. По информации бизнесмена, 50% этих средств относится к безоговорочному мошенничеству.