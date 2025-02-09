Вашингтон, 9 февраля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц отказался дать какую-либо конкретику по поводу предполагаемого телефонного разговора между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Об этом 9 февраля заявила телекомпания NBC.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Отмечается, что на вопрос о том, состоялся ли диалог лидеров двух стран по украинскому конфликту, он заявил, что не собирается вдаваться в подробности.

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», — передает слова Уолца телеканал.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля газета New York Post написала о том, что глава Белого дома провёл телефонные переговоры с Путиным по урегулированию украинского кризиса. Однако издание не раскрыло ни дату телефонного разговора с президентом РФ, ни точную цитату Трампа.

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в разговоре с журналистами, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о контактах глав двух государств. Он отметил, что коммуникации между РФ и США ведутся по разным каналам, и из-за их множественности он может чего-то не знать.