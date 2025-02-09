Вашингтон, 9 февраля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Деятельность Агентства по международному развитию Соединенных Штатов Америки (USAID) не помогает добиваться соблюдения стратегических интересов государства. Об этом 9 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

«Президент [США] Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, [глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США] Илон Маск, я сам и многие из работавших с USAID считают, что очень часто его миссии и программы не отвечали стратегическим интересам США, включая противостояние Китаю», — сказал он в беседе с ведущей телеканала NBC.

Он добавил, что USAID необходимо перестроить свою миссию в соответствии с внешнеполитическим видением президента Трампа, поскольку администрация президента сейчас предпринимает шаги по ликвидации агентства.

3 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счет средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск объявил о начале ликвидации USAID.

После этого, 7 февраля, Трамп заявил, что Маск проверит на коррупцию другие ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит в данный момент в отношении USAID. За день до этого Reuters написало, что американский президент планирует сократить штат организации в 30 с лишним раз — с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.

8 февраля стало известно, что суд временно заблокировал план Трампа по роспуску сотрудников агентства. Отмечается, что решение суда не даст администрации Белого дома до 14 февраля включительно отправить около 2,2 тыс. служащих в административный отпуск и вывезти их из стран, где они работают. Еще порядка 500 человек, уже отстраненных от работы, суд постановил вернуть на места.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захароваотметила, что USAID нужно реорганизовать таким образом, чтобы оно помогало самим США. По ее словам, агентство, которое вмешивалось во внутренние дела суверенных государств, «сломалось».