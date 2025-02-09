Москва, 9 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет. 9 февраля его кончину подтвердила помощница.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Да, это так», — процитировало её «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, народный артист СССР Стриженов был госпитализирован в начале февраля. Как сообщил Telegram-канал SHOT, якобы у него диагностировали ишемический инсульт.

В окружении актёра подтвердили, что он в больнице, уточнив, что диагноз неверен. Сын Стриженова, актёр, кинорежиссер и сценарист Александр Стриженов, сообщил, что с отцом всё хорошо, ему проводят различные плановые обследования. Супруга народного артиста Лионелла также заявила, что никаких серьёзных проблем со здоровьем у мужа нет. Планово посетили врачей для проверки, добавила она.

Стриженов сыграл в кино более 30 ролей. Зрителям, например, он мог запомниться по фильмам «Овод» (1955 год), «Капитанская дочка» (1958 год), «Дуэль» (1961 год). Также он известен по фильмам «Звезда пленительного счастья» (1975 год), «Трус» (1961 год) и «Вместо меня» (2000 год). Звание народного артиста СССР он получил в 1988 году.