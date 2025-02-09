Донецк, 9 февраля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Российские войска постепенно перерезают всю логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ) по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин.

Александр Полегенько/ТАСС

«Красноармейское направление: здесь мы видим, что противник пытается контратаковать. Но инициатива полностью, на 100% сейчас всё-таки за войсками Российской Федерации. Также на этом направлении мы видим постепенное перерезание всей логистики по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр», — отметил он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Пушилин также сообщил, что российские военные расширяют зону контроля на великоновосёлковском направлении, продолжая продвижение.

Он добавил, что на кураховском направлении идёт продвижение в Андреевке, мы видим продвижение в районе населённого пункта Дачное.

Как ранее передавало ИА Регнум, Пушилин заявил, что российские войска имеют тактические успехи в Часовом Яре. Он отметил, что там продолжаются городские бои.

3 февраля Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. Он уточнил, что Вооружённые силы России постепенно освобождают город и продолжают продвигаться.