Донецк, 9 февраля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Российские войска в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) имеют тактические успехи. Об этом 9 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются ещё городские бои. Противник упирается», — отметил он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. Он уточнил, что Вооружённые силы России постепенно освобождают город и продолжают продвигаться.

Военный эксперт Андрей Марочко 1 февраля сообщил о значительном продвижении российских военных на северо-западе Часового Яра. Эксперт уточнил, что идёт зачистка района железнодорожного вокзала, а южнее города ВС РФ практически подошли к селу Ступочки.